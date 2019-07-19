Sussex Düşesi Meghan Markle ile İngiltere tahtının varislerinden Prens Harry, ilk çocukları Archie'yi 6 Mayıs'ta kucaklarına almıştı.

Hala doğum izninde olan Meghan Markle'ın ikinci hamilelik haberini çok yakında duyuracağı öne sürüldü.

İngiliz Express gazetesi, Kraliyet Ailesi'nden henüz konu hakkında açıklama yapılmasa da bazı ipuçları doğrultusunda Düşes'in yeniden hamile olabileceğini iddia etti.

Kraliyet yazarı Katie Nicholl, Entertainment Tonight'a Prens Harry ile Markle'ın ebeveyn olmayı sevdiklerini ve Archie'ye yakında bir kardeş vermek istediklerini söyledi.

Nicholl, "İkinci bir bebek hakkında konuşmanın muhtemelen biraz erken olduğunu düşünüyorum. Ancak çifte yakın kaynaklar Prens Harry ve Meghan Markle'ın kalabalık bir aileyi sevdiklerini söyledi" dedi.

Nicholl, Sussex Düşesi'nin "inanılmaz bir anne" olduğunu belirtti. Yazar, çiftin kesinlikle Archie'ye kardeş istediklerini, bu nedenle gelecek yıl muhtemelen hamilelik duyurusu yapacaklarını ekledi.

İngiltere'de bir bahis şirketi Prens Harry ve Meghan Markle'ın bu yıl sonuna kadar hamilelik haberini ilan edeceklerini öne sürdü.

Geçtiğimiz sene Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın da doğum yaptıktan hemen sonra 4. çocuğa hamile olduğu iddia edilmişti. Daha sonrasında çıkan haberlerin doğru olmadığı anlaşıldı.