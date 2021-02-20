Harry ve Meghan Markle'ın sözcüsü de bir açıklama yaparak "Geçtiğimiz bir yıl içinde yaptıkları çalışmalardan görüldüğü gibi Sussex Dük ve Düşesi, Birleşik Krallık ve dünyanın dört bir yanında görev ve hizmete hazırdır; resmi rollerinden bağımsız olarak daha önce temsil etmiş oldukları kurumlara desteklerini sürdürmeye hazır olduklarını bildirmişlerdir" dedi.