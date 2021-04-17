Bugün uğurlanıyor... Törenden detaylar!

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip için bugün bir cenaze töreni düzenleneceği kaydedildi.

CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Türkiye saatiyle 17.00'de Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Kilisesi'nde yapılması planlanan törenin canlı olarak yayınlanacağı belirtildi. Prens Philip için devlet töreni değil kraliyet töreni yapılacağı bilgisine yer verildi.

Covid-19 nedeniyle 30 kişinin katılacağı ve konukların maske ile mesafeye dikkat edeceği törende Kraliçe Elizabeth'in tek başına oturacağı ifade edildi.

Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabutun, Windsor Kalesi'nin girişinden St. George Şapeli'nin batı merdivenlerine doğru taşınacağı belirtildi.

Prens'in tabutunun armasının bulunduğu kişisel bayrağına sarılacağı kaydedildi. Bu bayrakta İngiltere'de sahip olduğu unvanlardan Yunan kökenlerine kadar yaşamını yansıtan semboller yer alıyor.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Covid önlemlerine istinaden bazı değişiklikler yapılmış olunsa da, Kraliyet töreninin Dük'ün isteklerine uygun olarak düzenleneceği aktarıldı.

KARDEŞLER YAN YANA YÜRÜMEYECEK

Dük'ün çocukları Prenses Anne ve Prens Charles, Prens Edward ve Prens Andrew'ün cenaze arabasının yanında yürüyeceği, onların arkalarında ise Prens Harry Prenses Anne’nin oğlu Peter Phillips; ve Prens William'ın olacağı bildirildi.

Üçlünün ardından Anne'nin eşi Koramiral Sir Tim Laurence ve merhum Prenses Margaret'in oğlu Snowdon Kontu'nun konumlanacağı bilgisine yer verildi.

Cenazeye katılacak 30 kişi arasında Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Düşesi Kate Middleton, Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank, Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi, Zara ve Mike Tindall'ın isimleri de yer aldı.

Prens George ve Prenses Charlotte da dahil olmak üzere Philip'in küçük torunlarının cenazede olmayacağı eklendi.

Öte yandan Prens Harry ve Prens William'ın Mart 2020'de, Londra'daki Westminster Abbey'de gerçekleşen İngiliz Milletler Topluluğu hizmetinden bu yana ilk kez birlikte görüleceği aktarıldı.

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın ikinci bebeğine hamile olduğu için törene katılmayacağı biliniyor.

ASKERİ KIYAFET GİYİLMEYECEK

Kraliyet Ailesi üyelerinin, resmi davet ve törenlere, geleneksel olarak sahip oldukları onursal unvanları yansıtan askeri üniformalar ve madalyalar ile katıldıkları biliniyor. Fakat Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry'nin bu geleneği yerine getiremeyecek olması nedeniyle İngiltere Kraliçesi'nin sorunu çözmek için devreye girdiği belirtildi.

Katılacak olan isimlerden askeri üniforma değil madalyaların taşındığı resmi kıyafetler ya da günlük elbiseler giymeleri istendiği ifade edildi.

Prens Andrew'ün yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla Kraliyet görevlerine son verilmişti. Prens Harry ise yakın zamanda tüm görevlerinden feragat ettiğini açıklamıştı.

ORDUDA AKTİF OLARAK GÖREV YAPMIŞLARDI

İngiliz medyasında yer alan iddialara göre, prenslerin aktif olarak orduda görev yapmış tek aile üyeleri olmaları tartışma yarattı. Prens Andrew 1982 yılında Falkland Adaları ihtilafında, Prens Harry ise Afganistan'da aktif olarak görev yapmıştı.

Büyükbabasının cenaze törenine Meghan Markle ile evlenirken giydiği üniforma ile katılmak isteyen Prens Harry’nin, kraliyet unvanlarından feragat ettiği için törene üniforması ile katılamayacağının söylendiği ve Afganistan'da iki dönem görev yapan Prens’in bu karar nedeniyle öfkelendiği de iddia edildi.

KALABALIK ETKİNLİKLER DÜZENLEMİYORLAR

Daha önceki cenaze töreni planlarında, binlerce kişinin katılımı ve yüzlerce askerin görev alması öngörülüyordu.

Ancak salgının başlamasından bu yana, büyük kalabalıkların toplanabileceği etkinliklerin kapsam dışı bırakıldığı planlar gerçekleştirildi.