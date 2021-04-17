Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 99 yaşında yaşamını yitiren eşi Edinburgh Dükü Prens Philip için tören düzenlendi.

Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Kilisesi'nde yapılan tören canlı olarak yayınlanıyor. Prens Philip için devlet töreni değil kraliyet töreni gerçekleştiriliyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle yalnızca 30 kişinin katıldığı törende maske ve sosyal mesafeye dikkat edildi.

Kale etrafında yoğun güvenlik önemleri alınırken, İngiliz halkı Edinburgh Dükü'nü anmak için sabah saatlerinden itibaren Windsor Kalesi'nin etrafına gitmeye başladı.

İngiltere saatiyle 15:00, Türkiye saatiyle ise 17:00'de başlayan tören öncesinde Prens Philip'in kişisel bayrağı, kepi ve çiçeklerle kaplanan tabutu muhafızlar tarafından Windsor Kalesi İç Salonu'na taşındı.

Baş papaz, St George's Chapel'e gitmeden önce dua etti.

Ardından kraliyet ailesinin üyeleri ve Philip'in geçit törenine katılmayan akrabaları, kiliseye yolculuk yapmak için arabayla Windsor Kalesi'nden ayrıldı.

Kraliyet Suvari Alayı'nın mensupları Batı Merdivenleri'nin etrafına dizildi ve tabut indirilmeden önce Kraliyet Bandosu müzik çaldı. Müziğin durmasıyla tabut, askerler tarafından taşınarak cenaze arabasına yerleştirildi.

CENAZE ARABASI ÖZEL TASARIM

Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover, cenaze arabası olarak kullanıldı.

Dük'ün çocukları Prenses Anne ve Prens Charles, Prens Edward ve Prens Andrew cenaze arabasının yanından yürüyerek babalarına veda etti.

Onların arkalarında ise Prens Harry, Prenses Anne'in oğlu Peter Phillips ve Prens William yer aldı. İngiliz basını Prens Harry'nin kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ABD'ye taşınmasıyla, abisi William ile aralarının bozuk olduğunu, bu nedenle ikilinin yan yana yürümediğini yazdı.

Prens Harry ve Prens William Mart 2020'de, Londra'daki Westminster Abbey'de gerçekleşen İngiliz Milletler Topluluğu hizmetinden bu yana ilk kez birlikte görülmüş oldu. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ise ikinci bebeğine hamile olması nedeniyle ABD'de kaldı.

Üçlünün ardından Anne'nin eşi Koramiral Sir Tim Laurence ve merhum Prenses Margaret'in oğlu Snowdon Kontu yürüdü.

Kraliçe Elizabeth aracıyla aileyi takip etti. O sırada top atışları gerçekleştirildi ve çanlar çalındı.

Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Düşesi Kate Middleton, Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank, Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi, Zara ve Mike Tindall gibi isimler de törende görüldü.

39 yaşındaki Kate Middleton, cenazede Kraliçe'nin inci kolyesiyle görüldü. Kraliçe Elizabeth'in kendi koleksiyonundan olan gerdanlığı, Prenses Diana 1982'de Hollanda için düzenlenen bir devlet yemeğinde takmıştı.

KİLİSEYE KRALİYET AİLESİ VE DÜK'ÜN ÖZEL SEKRETERİ GİREBİLDİ

Kortejin ardından kiliseye varıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Canterbury Başpiskoposu ve Windsor Baş Papazı tabutu teslim aldı.

Kiliseye yalnızca Kraliyet Ailesi ve Dük'ün özel sekreteri girebildi. Prens Philip'in naaşı Kraliyet lahitine konuldu. Kraliyet ailesi üyeleri, 50 dakika sürecek ve baş papaz tarafından yürütülecek ayin için yerlerini aldı.

ASKERİ ÜNİFORMA GİYMEDİLER

Kraliyet Ailesi üyelerinin, resmi davet ve törenlere, geleneksel olarak sahip oldukları onursal unvanları yansıtan askeri üniformalar ve madalyalar ile katıldıkları biliniyor. Fakat Kraliçe, oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry'nin bu geleneği yerine getiremeyecek olması nedeniyle sorunu çözmek için devreye girdi. Törene katılan kraliyet üyeleri yas kıyafetleriyle görüldü.

Prens Andrew'ün yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla kraliyet görevlerine son verilmişti. Prens Harry ise yakın zamanda tüm görevlerinden feragat ettiğini açıklamıştı.

EN UZUN SÜRELİ KRALİYET EŞİ OLDU

Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Prens Philip, Elizabeth ile kraliçe olmadan 5 yıl önce 1947'de evlendi ve 'en uzun süreli kraliyet eşi' oldu.

Babası Yunanistan Kralı Birinci George'un küçük oğlu Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew olan Prens Philip'in 4 çocuğu, 8 torunu ve onların da 10 çocuğu bulunuyor.

Philip ve Elizabeth, 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı.