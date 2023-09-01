Wagner lideri Prigojin'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in uçak kazasında ölmeden önce kaydettiği bir video paylaşıldı. Prigojin'in videoda "Beni yok etmeyi düşünen insanlar için söylüyorum, hayatımda her şey yolunda" sözleri dikkati çekti.

Wagner liderinin görüntüleri gruba yakın bir Telegram kanalı tarafından yayımlandı. "HAYATIMDA HER ŞEY YOLUNDA" Prigojin Afrika'da çekilen videoda, "Yaşayıp yaşamadığımı ve nasıl olduğumu merak edenler için şu anda 2023 yılının Ağustos ayında, hafta sonundayız ve ben Afrika'dayım. Beni yok etmeyi düşünen ve ne kadar kazandığımı tartışan insanlar için söylüyorum, hayatımda her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

REKLAM Prigojin ve üst düzey Wagner yetkililerini taşıyan bir jet, 23 Ağustos'ta Moskova ile St. Petersburg arasında düşmüş, uçaktaki herkesi hayatını kaybetmişti. Uçak kazası, 62 yaşındaki Prigojin'in Moskova'ya karşı silahlı bir isyan başlatmasından iki ay sonra yaşandı.