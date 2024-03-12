Prof. Ayaydın: 5 aşamalı projeyle susuzluk Muğla’nın gündeminden çıkacak

Milas Ziraat Odası’nı ziyaret eden AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın 5 farklı projenin hayata geçirilerek Muğla’nın su sorununun bir daha konuşulmamak üzere ortadan kalkacağını söyledi.

Ayaydın ‘Bakın Milas, Bodrum’un yanı başında bir tarım bölgesi. Ziraat Odası’na kayıtlı 17 binin üzerinde üyesi var. En büyük sorunları susuzluk. Öyle ki verimli toprakları olan pek çok mahalle, suya ulaşamadığı için ekim yapmakta tereddüt yaşıyor. Suyu bol bir şehiriz ancak susuzluk çekiyoruz. Bu tamamen Büyükşehir ve bağlı kuruluşu MUSKİ’nin basiretsizliğinden kaynaklanıyor. Biz çok iyi bir planlama ile herkese her eve su getirmekle kalmayacağız. Tarlaları bahçeleri de susuz bırakmayacağız’ diye konuştu.

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Muğla’nın su sorununun hızlıca çözüleceğini ve artık en az 50 yıl Muğla’da su probleminin gündemden kalkmış olacağını ifade eden Ayaydın 5 aşamalı planı şöyle özetledi:

Birinci aşamada Bodrum Barajı, çevrecilerin ve dava açan sivil toplum kuruluşlarının endişeleri giderilerek devreye sokulacak. Burada şu an Bodrum’un ihtiyacı olan yıllık 35-40 milyon metreküp suyun neredeyse 2 katı rezervimiz olacak. Bu suyla aynı zamanda Milas’ın tarım alanları da sulanacak.

İkinci planımız, 3 farklı noktada deniz suyunu arıtarak su kaynaklarımıza ilave etmek. En çok susuzluk çeken ilçemiz olan Bodrum’da 3 farklı noktada deniz suyunu arıtacak tesisleri hızlıca kuracağız. Buna daha sonra Ekinambarı da eklenecek. Zaten Ekinambarı tuzluluk oranı son derece düşük, dolayısıyla su elde etme maliyeti de aynı oranda düşük bir alan. Bugüne kadar MUSKİ’nin böyle bir potansiyeli devreye almamasına da şaşırıyorum. Sebeplerini de biliyorum. Bunu daha sonra açıklayacağım.

Bir başka projemiz ise göletlerden mevcut barajlara daha çok su taşınmasını sağlamak. Böylece Mumcular ve Geyik Barajları’nın doluluk oranlarını daha kontrol altında tutabileceğiz, oraları besleyeceğiz.

Sandras kaynaklarını değerlendirmek için burada da bir baraj kurulacak. Böylece bu suyla da Menteşe’nin ihtiyacını karşılayacağız.

BORULAR DEĞİŞECEK

Ayaydın mevcut durumda MUSKİ’nin biraz da siyasi algı yaratmak ve santralleri hedefe oturtmak için barajlardan daha çok su istediğini, pek çok kuyunun çalıştırılmadığını söyledi. Bodrum’un susuzluk çekmesinin bir başka nedeninin de sürekli patlayan borular olduğunun altını çizen Ayaydın sözlerini şöyle sürdürdü:

Peki bu borular neden sürekli patlıyor?. Çünkü MUSKİ yıllardır yatırım yapmadı da ondan. Çelik borularla değiştirilmesi gereken yerler görmezden gelindi, üstleri asfaltlandı. Artan yükle ve basınçla çelik olmayan boruların patlamasından daha doğal bir şey de olamazdı. Hem bakım onarımı yapmadılar. Hem de boruların değişimini yapmadılar. Buna rağmen pişkince DSİ’yi şikayet ediyorlar. Bu arada Bodrum’a verilen suyun en az yarısı da borulardan akıp gidiyor. Kayıp kaçak oranı yüzde 50’nin üzerinde olunca, bu suyun parasını da yine faturalara yansıtıyorlar. Yani hemşehrilerimiz kullanmadıkları suyun parasını da ödüyor’