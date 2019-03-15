- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için ilk tören Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ""Kaybettiğimiz her ilim insanımız, dünyamızda yeri dolduramaz bir boşluk bırakıyor" dedi.
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesinde tören düzenlendi. Törende konuşmaların yapıldığı sırada bazı katılımcıların ve öğrencilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Dedeoğlu'nun ailesi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
ERDOĞAN: BİLİM DÜNYASINDAN KAYAN BİR YILDIZ
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kaybettiğimiz her ilim insanımız, dünyamızda yeri dolduramaz bir boşluk bırakıyor. Bugün de Beril Dedeoğlu hanımefendinin vefatı vesilesiyle bir aradayız. Beril hocamız aynı zamanda bakan, rektör, YÖK üyesi, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyeliği sıfatlarıyla uzun zamandır birlikte çalıştığım bir mesai arkadaşımdı. Kendisi görev yaptığı her yerde birikimli, üretkenliği, hanımefendiliğiyle sevilen saygı duyulan bir isim olmuştur. Uluslararası ilişkiler alanında yerli ve milli bakış açısı ile yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu açmıştır. Hocamız hayatı boyunca kitap, makale, konferans, röportaj olarak ortaya koyduğu ürünlerin yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ve üstlendiği görevlerle de daima ülkesine karşı mesuliyetini yerin getirmeye gayret etmişti. Topluma hizmet etme heyecanına ve çabasına bizzat şahit olduğumuz hocamızı genç denebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halbuki bizim Beril hocamız ile birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin özellikle uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları ile ilgili kritik bir dönemde geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Eminim kendisinin de zihninde planı hazır olan daha çok çalışması projesi bulunuyordu. İnşallah onun bıraktığı yerden öğrencileri, mesai arkadaşları çalışmalarını devralacak ve nihayete erdireceklerdir. Bilim dünyamızdan kayan bir yıldız olarak gördüğüm hocamıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine, akademi dünyasına ve sevenlerin baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.