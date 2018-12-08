İzmir'de katıldığı bir toplantıda laiklik karşıtı söylemlerde bulunduğu ve kız çocuklarını aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu iddia edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, rektörlük tarafından görevinden alındı.

DEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun 22 Kasım 2018 tarihinde Güzelbahçe Müftülüğü tarafından düzenlenen bir konferansa, Rektörlükten izin almadan ve bilgilendirmeden konuşmacı olarak katıldığı aktarıldı.

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun konuşmasında yer verdiği ileri sürülen bazı ifadelerin yerel ve ulusal basında yer bulduğu ve kamuoyunun tepkisini çektiğinin bildirildiği açıklamada, bu iddiaların Rektörlüğü de rahatsız ettiği kaydedildi.

İddia sahiplerinin konuyu yargıya taşıdığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal paylaşım siteleri üzerinden başlayan protestolar, Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan gösterileri beraberinde getirmiş, bu esnada Prof. Dr. Emiroğlu'nun oda kapısına ve dış duvarlarına eleştirel yazılar ve notlar bırakılmıştır. Bu gösterilerin de basında geniş yer bulmasıyla birlikte ulusal çapta bir tepki oluşmuş ve üniversitemize çok sayıda yazılı dilekçe ve sözlü şikayet ulaştırılmıştır.

Konunun geldiği nokta üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar verir boyuta vardığından mevzuat çerçevesinde üniversitemiz içerisinde de bir inceleme ve soruşturma başlatılmış, Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, hem hukuki sürecin selameti hem de kurumsal faaliyetlerin kesintiye uğramaması için merkez müdürlüğü görevinden alınmıştır.

Hakkında çok sayıda yazılı dilekçe ve geçmiş ders anlatımlarıyla ilgili sözlü şikayetler bulunan Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu ile ilgili kamuoyu tepkileri ve farklı illerde yapılan gösteriler karşısında kayıtsız kalınması söz konusu değildir. Bu noktada üniversitemiz, gereken her türlü tedbiri almaktan ve gerekli adımları atmaktan geri durmayacaktır."

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