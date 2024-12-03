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        Haberler Gündem Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı

        Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı

        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında aniden rahatsızlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 21:36 Güncelleme: 03.12.2024 - 21:36
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        İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı
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        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı programında canlı yayın sırasında rahatsızlandı.

        Okan Bayülgen "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek, ateşiniz çıkacak galiba hastalanacaksınız. Profesyonelliğinize ve bize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusunu bize bir kere daha aşıladığınız için hayranız." dedi.

        Ortaylı ise, “Başka bir zaman devam edelim” diyerek yayını bitirdi.

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