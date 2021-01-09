Dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan TIME, koronavirüs aşısı ile dünyaya umut veren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi kapağına taşıdı.

2021'in ilk sayısında çift kapakla okurlarının karşısına çıkan ünlü dergi, 'The Year Ahead' özel sayısında ise "Aşı Devrimi" manşetiyle kapakta Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer ayırdı.

DÜNYAYA UMUT 'AŞI'LAMIŞLARDI

Almanya'nın en büyük ilaç firmalarından BionTech'in kurucu ortakları olan Şahin ve Türeci ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının gösterdiği başarıyla dünya gündeminde ağırlığını korurken, koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli isimler haline geldi.

Şahin ve Türeci'nin mucitleri olduğu Pfizer / BionTech aşısı dünyada birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaya başlanmış durumda.