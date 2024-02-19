Prof. İlber Ortaylı'dan Şevki Yılmaz'a yanıt: Kahvehane köşelerine yakışan sözler

Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen nikah töreninde gelin ve damadın şahitliklerini tarihçi Ortaylı ile eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz yapmıştı.

Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözlerine "^Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz, kim olduğunu da bilmiyorum, tanımıyorum" yanıtı veren İlber Prof. Ortaylı'dan sosyal medya platformu X üzerinden yeni bir yanıt geldi.

Prof. Ortaylı mesajında şu ifadeleri kullandı:

'AÇIK ATATÜRK DÜŞMANLIĞI'

"Bugün basına yansıyan haberlerde geçen davete bir düğün vesilesiyle katıldım. Ne kimin davet edileceğine karışırım ne de masada oturanları tanırım. Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır. Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekâIıların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim, saikler başkadır. Türk tarihinin kurumları ve büyükleriyle didişmek, yani tahripkâr bir milliyetçilikle ortaya çıkmak bize ve bazı toplumlara has olaydır. Bugün eğer birileri bu ülkede rahatlıkla fikirlerini söyleyebiliyorsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Türkiye'yi etrafındaki devletlerle mukayese ettiğiniz zaman bize bu vatanı Atatürk önderliğinde emanet edenlerin ne kadar büyük iş başardığını görürsünüz. Cumhuriyet'i ayakta tutmak ve korumak bizim vazifemiz. Eğer ayakta tutmazsak, tahrip edersek gidecek bir yerimiz olmadığını da birilerinin artık anlaması gerekir."

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