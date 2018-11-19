'İlan ediyorum' notuyla paylaştı

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Profesörden tepki çeken açıklama: 'Kadın adaylara oy vermeyeceğim'

Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yerel seçimlerde kadın adaylara oy vermeyeceğini söyledi. Dekan Mehmet Karalı’nın yaptığı bu açıklama büyük tepki topladı. Karalı'nın bir süre sonra tepki çeken twitini sildiği görüldü.

19.11.2018 - 17:51 | Güncelleme:

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı Twitter hesabından tartışma yaratan bir açıklama yaptı. Karalı'nın kadınların iş hayatında olmak yerine evinde olması gerektiğini vurgulayan açıklaması büyük tepki topladı. Karalı açıklamasında yerel seçimlerde hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini söyledi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Karalı, iyi bir çocuk yetiştirmenin ve iyi bir ‘ev hanımı' olmanın ‘Bakan, başkan ya da başarılı bir iş kadını' olmaktan daha ‘elzem' olduğunu savundu.

Kişisel Twitter hesabından “İLAN EDİYORUM” notuyla bir açıklama yayınlayan Karalı şunları söyledi: “Aile hayatına yönelik bazı politikaları YANLIŞ buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak bakan, başkan, başarılı bir iş kadını olmaktan elzemdir, seçimde kadınlara oy vermeyeceğim” dedi.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Bu açıklama kısa sürede büyük tepkilere neden oldu. Konya’nın Meram ilçesi kadın belediye Başkanı Fatma Toru, ‘Son derece yanlış bir açıklama, kendi düşüncelerini bağlar ancak unutulmamalı ki Peygamber efendimizin annesi o dönemde en büyük ticaret kervanlarının başında ticaretle uğraşmış. Hem aile hayatında hem iş hayatında büyük bir başarı elde etmiştir. Bununla birlikte 13. Yüzyılda Fatma bacı tarafından kurulan "Bacıyan-ı Rum" teşkilatının sosyal, kültürel ve sanat alanında yaptıkları çok iyi bilinmektedir. Kadınlara meslek kazandıran bir teşkilat olan Bacıyan-ı Rum aynı zamanda ev hayatındaki kadınlara sosyal görevler vermekteydi’ dedi.

Eğitimli kadının her zaman ailesine faydalı olacağına da dikkat çeken Toru, ‘Evi dişi kuş kurar. 2 çocuğum var. İkisinin de eğitim hayatı devam ediyor. Eğitimli ve çalışan bir anne ve bir eş olarak olaylara bakış açım her zaman farklı olmuştur. Hayatın içinde olan kadının çalışma hayatının içinde de olması kadar sağlıklı ve olumlu bir şey olamaz. Kadın eli değen yerde zarar değil fayda olur’ dedi. Öte yandan yaptığı açıklamaya gelen tepkilerle ilgili görüşünü almak istediğimiz Karalı yoğun iş temposu nedeni ile konuşamayacağını söyledi. 

Prof. Dr. Karalı'nın daha sonra tepki çeken twitini sildiği görüldü. 

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