AK Parti'nin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilmesi halinde protokol sıralamasında geriye düşmemesi için formül aradığı öğrenildi.

Şebnem Hoşgör'ün Milliyet'te yer alan haberine göre, kulislerde, valiler ile büyükşehir belediye başkanlarının protokolde eşit statüye getirilmesi, eski TBMM Başkalarının da protokol listelerine dahil edilmesi tartışılıyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından protokol listesinin yeniden şekillendirilmesi beklenirken, AK Parti'de Yıldırım'ın İstanbul'dan aday gösterilmesi durumunda Meclis Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde protokoldeki konumunun ne olacağı masaya yatırıldı.

Yerel seçim adaylığı nedeniyle TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmesi halinde ya da Mart 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda Yıldırım, Meclis Başkanı sıfatını yitirecek.

Ankara'da uygulanan devlet protokolünde yer olmayacak olan Yıldırım, Ankara dışı illerde uygulanan mevcut protokol listesine göre de İstanbul'da vali, TBMM üyeleri, mahalli en büyük komutan, general, amiral ve garnizon komutanının arından 4'üncü sırada yer alacak.

AK Parti, son başbakan olarak görev yapmasının ardından TBMM Başkanlığını yürüten Yıldırım'ın hem devlet protokolünde hem de il protokolünde ön sırada yer almasını arzu ediyor. Parti kurmayları tüm belediye başkanlarını kapsayacak bir düzenleme yapılabileceğini işaret ediyor.

Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, büyükşehir belediye başkanlarının valilerle eş statüye getirilmesi üzerinde duruluyor.

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