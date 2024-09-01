Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir: İrritabl bağırsak sendromu (IBS) nedir? Belirtilere dikkat!

TETİKLEYİCİLER

IBS semptomları aşağıdakiler tarafından tetiklenebilir:

Yiyecekler: IBS'de gıda alerjisi veya intoleransının rolü tam olarak anlaşılamamıştır. Gerçek bir gıda alerjisi nadiren IBS'ye neden olur. Ancak birçok kişi belirli yiyecekleri veya içecekleri yediklerinde veya içtiklerinde daha kötü IBS semptomlarına sahip olurlar. Bunlar arasında buğday, süt ürünleri, turunçgiller, fasulye, lahana, süt ve gazlı içecekler sayılabilir.