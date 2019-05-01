Türkiye bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor. 1 Mayıs gününde PTT'de işlem yapacak vatandaşlar PTT bugün açık mı, kapalı mı? PTT ne zaman açılacak? sorularının cevabını arıyor. İşte PTT çalışma saatleri...

1 MAYIS'TA PTT ŞUBELERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Ülkemizde 1 Mayıs İşçi Bayramı yani Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için tüm PTT şubeleri kapalı durumdadır. Vatandaşlar yaşadıkları kent, ilçe ve kasabalarda bulunan PTT şubeleri için çalışma saatlerini öğrenebilir.

2 Mayıs perşembe günü tüm PTT şubeleri normal mesai saatleri içinde çalışmaya devam edecektir.