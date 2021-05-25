PTT şubeleri saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kademeli normalleşme ile PTT çalışma saatleri de yeniden güncellendi.
PTT ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
PTT şubeleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından girilen kademeli normalleşme döneminde 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30'da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır.
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