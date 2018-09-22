Basın mensuplarının İsrail basınındaki iddialara Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Bu, gerçekle bağdaşmıyor. İsrail basınındaki bu haberlere inanmayın" yanıtını verdi.

Putin'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la düzenlenen ortak basın toplantısında düşürülen Rus uçağı hakkında oldukça kapsamlı bir değerlendirme yaptığını anımsatan Peskov, bu değerlendirme üzerine bir açıklama yapmanın gerekmediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan bir telgraf aldıklarını, telgrafta Esad'ın, İL-20 uçağının düşüşü nedeniyle başsağlığı dilediğini söylemiş, Peskov, Moskova'nın Esad tarafından gönderilen telgrafı memnuniyetle karşılayıp karşılamadığı sorusuna, "Telgrafı kabul ettik" yanıtı vermişti.

Esad, Putin'e başsağlığı içeren bir telgraf gönderdiğini ifade ederek, olayın Suriye'de terörle mücadeleyi etkilemeyeceğini umut ettiğini dile getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ