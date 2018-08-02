Balık oltaları, av tüfekleri gibi malzemelerle görmeye alışık olduğumuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni görüntüsü şaşırttı.
Putin, yeni çıkan görüntülerinde meyve suyu sıkacağı, mikser, tost makinesi gibi küçük ev aletleriyle görüntülendi.
Bork, elektrikli ev aletleri şirketi, Putin'in kahvaltı yaparken mutfağını ve mutfağındaki ürünlerini reklamında kullandıktan sonra Rusya'nın federal anti-tekelci hizmeti(FAS) tarafından soruşturma altına alındı.
65 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüntülerde, yulaf lapasını bitirdikten sonra buzdolabına doğru gittiği esnada görüntü donuyor ve ekranda Bork markasına ait ürünlerin model numarası beliriyor.
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