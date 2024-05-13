Putin neden Savunma Bakanlığı'na bir ekonomist atadı?

Seçimleri yeniden kazanan Rusya lideri Putin, 12 yıldır Savunma Bakanı olan ve 2020 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kritik isimlerinden olan Şoygu'ya yeni kabinede görev vermedi. Şoygu yerine daha önce Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yapan Andriy Belousov'u atadı.

Belousov aslında bir ekonomist. Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı'nın yanı sıra Başbakan Mikhail Mishustin'in 2020'de Covid-19 geçirdiği dönemde üç hafta süreyle başbakan vekilliği de yaptı.

Belousov, Putin'in siyaset sahnesine çıktığı 2000 yılından beri Putin'in yanında. 1981 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden dereceyle mezun olan Belousov, 2000 yılında dönemin başbakanı Putin'in danışmanı olarak atandı ve 2006 yılında bakan yardımcısı olarak Ekonomi Bakanlığına katıldı. Putin'in 2008-2012 yılları arasında başbakanlık yaptığı dönemde, ekonomi ve finans departmanının direktörü olarak görev yaptı.

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2012 yılında Ekonomi Bakanı olarak atanan Belousov, ertesi yıl Rusya Devlet Başkanı'nın danışmanı oldu.

BELOUSOV'UN ATANMASININ ÖNEMİ Peki Putin neden savunma konularında hiç bilgisi olmayan birini atadı? Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a göre bunun arkasında sağlam bir mantık var. Peskov düzenlediği basın toplantısında Putin'in 'inovasyon' ihtiyacı nedeniyle kendisini seçtiğini söyledi. Peskov, "Bugün savaş alanında kazanan, yeniliğe daha açık olan taraftır. Dolayısıyla gelinen aşamada Başkan'ın Rusya Savunma Bakanlığı'na bir sivilin başkanlık etmesine karar vermesi doğaldır" dedi. Belousov'un 'sadece bir sivil olmadığını' söyleyen Peskov, "Rusya'nın Ekonomi Bakanlığını çok başarılı bir şekilde yönetmiş, uzun süre ekonomik konularda Başkan'ın yardımcılığını yapmış ve aynı zamanda önceki bakanlar kurulunda hükümetin birinci başkan yardımcılığını yapmış bir kişi" dedi.