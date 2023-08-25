Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamasında şu an Putin'in çok dolu bir programı olduğunu ifade etti.

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PUTIN PRİGOJİN'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

Dün Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin’de sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Denis Puşilin ile bir araya gelmişti.

Görüşmede dün Tver bölgesinde, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de öldüğü bildirilen özel jetin düşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, “Bu uçak kazasıyla ilgili olarak öncelikle tüm mağdurların ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum, bu her zaman bir trajedidir. Öncü veriler, Wagner çalışanlarının da uçakta olduğunu gösteriyor” diye konuşmuştu.