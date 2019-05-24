Her şey o uyurken oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de Hamburg'da gerçekleştirilen G20 zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze görüşmüştü. Tillerson'ın, zirvede Putin'in daha iyi hazırlanmış olduğunu ve Trump karşısında avantaj elde ettiğini söylediği ileri sürüldü.

İsmi açıklanmayan bir komite üyesi, ABD tarafının ayaküstü merhabalaşıp birbirlerinin hal hatırını soracakları daha kısa bir görüşme beklediğini, ancak birçok jeopolitik konuda hassaslıkları da içerek uluslararası çapta iki saatlik bir zirve ile karşılaştığını belirtti.

TRUMP'TAN YANIT GECİKMEDİ: KALIN KAFALI

Rex Tillerson'ın bu iddialarına Trump'tan yanıt gecikmedi. Trump, daha önce de Tillerson için kullandığı 'kalın kafalı’ benzetmesini yineleyerek, Twitter üzerinden yanıt verdi.

Trump; "Kalın kafalı Rex Tillerson, dışişleri bakanı olmak için kötü hazırlanmış ve kötü donatılmış bu adam, benim Vladimir Putin ile Almanya Hamburg'da yaptığım görüşmeye hazırlıksız gittiğime dair bir hikaye uydurdu (kovuldu). Putin'in hemfikir olacağını sanmıyorum. Bak ABD nasıl yapıyor!" dedi.