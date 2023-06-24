Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir?

Prigojin, "Şoygu’nun talimat ve kararnameleri Savunma Bakanlığı çalışanları ve askeri personel içindir. Wagner, Şoygu ile herhangi bir sözleşme imzalamayacak." ifadelerini kullandı.

Paralı savaşçı birliklerinin derin bir deneyime sahip, etkili bir yapı olduğunu savunan Prigojin, şirketinin Rusya’nın çıkarlarına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hizmet ettiğini söyledi. Prigojin ayrıca, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı, Rus Müşterek Kuvvetler Komutanı Yardımcısı Sergey Surovikin'in talimatlarını yerine getirdiklerini ve kendilerinin eylemlerini koordine ettiğini dile getirdi.