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Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir?

Ukrayna Savaşı'nda aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin Rus ordusunu 'Wagner savaşçılarını yok etmekle' suçladı ve "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı" dedi. Rusya Devlet Başkanı ise Wagner krizini toplumu bölme girişimi ve halkın sırtından vurulması olarak nitelendirerek "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız" dedi ve şu an karşımızda olan herkes haindir" diye ekledi. Peki Wagner bu günlere nasıl geldi?

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  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    Putin yönetimine savaş açan Wagner grubu 2014'te kurulsa daha aktif hale gelmesi ve büyümesi 2015-2016'da oldu.
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ise özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen bir isim.
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    Prigojin, restoranları ve catering işletmeleri ile öne çıkıyor ve Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak biliniyordu.
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    Her geçen gün daha aktif hale gelen paralı asker şirketi aslen Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılara yardım etmek için kurulsa da Sudan, Suriye, Libya ve Afrika kıtasında da tespit edildi.
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?
    Ayda yaklaşık 1500 dolar ödenek alan, cepheye gittiklerinde bu ücret 2 bin dolara kadar çıkan Wagnerer 2015'te Suriye'de hükümet yanlısı güçlerle birlikte savaşmaya ve aynı zamanda petrol sahalarını korumaya başladı.

     

    Grup 2016'da ise Libya'da General Hafter'e bağlı güçleri destekledi. 
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    Bu süreçte Rusya, Wagner'in devletle bağlantısını daima reddetse de Ukrayna ile bu süreç değişti ve Rusya bağlantılarını kabul etti. 

     
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    Ukrayna Savaşı'nda Wagner Grubu kritik bölgelerin alınmasında önemli rol oynadı.

    Putin de sürekli olarak bu grubu desteklerken, askerlerden kahraman olarak bahsettti.
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    Ancak Şubat ayında işler değişti. 

    Şubat ayından bu yana Prigojin, "kendilerine artık mühimmat temin edilmediğini" ileri sürerek, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan destek istedi.

    Prigojin, Rus ordusundan gereken mühimmatın kendilerine verilmemesi halinde Ukrayna askerleri ile çatıştıkları Bahmut’tan savaşçıların bir bölümünü çekeceklerini söyledi.

  • ŞOYGU VE GERASİMOV'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    Prigojin, bağırarak sinirli şekilde yaptığı konuşmada, “Bizim yüzde 70 oranında mühimmatımız yetmiyor. Şoygu! Gerasimov! Nerede mühimmatlar? Bakın bunlara (yerdeki cesetlere)!” dedi.

    Kendilerine mühimmat vermeyenlerin zengin kulüplerinde oturduklarını, keyiflerine göre savaşçılarının kaderlerini belirlediklerini öne süren Prigojin, depolarda var olan mühimmatın Wagner’e gerektiği kadar verilmesi halinde kayıplarının 5 kat daha az olacağını savundu. Prigojin, “(Savaşçılar) buraya gönüllü geldiler ve ölüyorlar.” ifadesini kullandı.

     
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    Öldürülmüş Wagner savaşçılarının cesetlerini gösteren Prigojin, bu savaşçıların birilerinin çocukları ve birilerinin babaları olduğunu belirtmişti. Savaşçıların mühimmat yetersizliğinden öldürüldüğüne dikkati çeken Prigojin, mühimmat vermeyenlerin “cehennemde yanacaklarını” dile getirdi.

  • İPLERİ KOPARAN ŞOYGU'NUN 'SÖZLEŞME' KARARI

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 10 Haziran’da gönüllü savaşçıların sözleşmeli askeri personel olarak yasal statü kazanıp Rus ordusunda yer alması için karar imzalamıştı.

    Ukrayna’da çatışmalarda yer alan Rus Müşterek Kuvvetler Grubunun bir parçası olarak gönüllü oluşumların kullanımının etkinliğini artırmak amacı taşıyan karar gereği, 1 Temmuz’a kadar gönüllü birlikler Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalaması istenmişti.
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    WAGNER İMZALAMAYI REDDETTİ

    Rusya Savunma Bakanlığı ile Çeçen birlikleri "Ahmat" sözleşmeyi imzalarken, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun gönüllü savaşçılara yönelik kararının gereği olan sözleşmeyi imzalamayacaklarını duyurdu.
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    Prigojin, "Şoygu’nun talimat ve kararnameleri Savunma Bakanlığı çalışanları ve askeri personel içindir. Wagner, Şoygu ile herhangi bir sözleşme imzalamayacak." ifadelerini kullandı.

    Paralı savaşçı birliklerinin derin bir deneyime sahip, etkili bir yapı olduğunu savunan Prigojin, şirketinin Rusya’nın çıkarlarına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hizmet ettiğini söyledi. Prigojin ayrıca, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı, Rus Müşterek Kuvvetler Komutanı Yardımcısı Sergey Surovikin'in talimatlarını yerine getirdiklerini ve kendilerinin eylemlerini koordine ettiğini dile getirdi.

  • WAGNER'İN RUSLARA "BİZE KATILIN" ÇAĞRISI VE İSYAN

    Ukrayna Savaşı'nda aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin dün akşam ise Rusya ile ipleri kopardı ve Rus ordusunu 'Wagner savaşçılarını yok etmekle' suçlayarak "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı" dedi. 
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    Prigojin sabah saatlerinde ise silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini iddia etti.
  • Putin yönetimine savaş açan Wagner Grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

    PUTİN: KARŞIMIZDA OLAN HAİNDİR

    Konuya ilişkin halka seslenen Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner krizini toplumu bölme girişimi ve halkın sırtından vurulması olarak nitelendirerek "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız" dedi ve şu an karşımızda olan herkes haindir" diye ekledi.

 

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