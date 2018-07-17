Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ardından Putin, Fox News televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fox News’in ünlü sunucusu Chris Wallace’e konuşan Putin, gece yarısı İngilizce yayınlanan röportajında önemli açıklamalar yaptı. ABD ile bazı konularda uzlaşma sağladıklarını belirten Putin, iki ülkenin uluslararası terör konusunda hemfikir olduğunu söyledi.
UKRAYNA VE GÜRCİSTAN TEPKİSİ
Putin röportajında "Sayın başkan ile bugün yaptığımız görüşmede en önemli sorunun terörizm tehdidi olduğu kanaatine vardık" dedi. Rusya’nın NATO’nun aldığı kararlardan rahatsız olduğunu dile getiren Putin, "NATO’nun sınırlarımıza ilerlemesi bir tehdit oluşturuyor ve Rusya olarak Ukrayna ile Gürcistan’ın NATO’ya dahil edilmesine son derece olumsuz tepkiler vereceğiz" diye konuştu.
Son günlerde İngiltere’de bazı önemli istihbarat uzmanlarının kimyasal gazlarla zehirlenerek öldürülmesi konusunda İngiltere’nin Rusya’yı suçlamasına da değinen Putin, "Bu iddiaların temeli yok" dedi. Putin ayrıca batılı ülkelerin Rusya’ya karşı başlattığı ekonomik yaptırım konusuna ilişkin, "Batılı ülkeler ekonomik yaptırım konularında başarısız oldu" dedi.
"ABD - RUSYA İLİŞKİLERİ İÇ SİYATESİN ESİRİ OLDU"
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve Rusya arasında diyalog konusunda yaşanan sorunlara değindi. Putin, özellikle ABD iç siyasetinde yaşanan anlaşmazlıkların Amerika ve Rusya ilişkilerine zarar verdiğini söyledi. "Rusya, stratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılması için daha önce yapılan anlaşmayı uzatmaya hazırdır" diyen Putin, "Sayın Trump ile sürenin uzatılması konusunda güvence verdim. Ama önce anlaşmanın ayrıntılarını tartışmalıyız. Bizim Amerikan ortaklarımıza bazı sorularımız olacak. Biz onların anlaşmaya uymadıklarına inanıyoruz. Ancak bu konunun uzmanları tarafından tartışılmalı" dedi.
TEKRAR GÖRÜŞEBİLİRLER
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Asya’daki etkinliklerde ya da Arjantin'de yeniden bir araya gelebileceği açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Asya ya da Arjantin'de yeniden buluşabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'de Donald Trump ile gerçekleştirdiği zirve sonrasında Rusya’da bir TV kanalı ile yaptığı bir röportajda açıklamalarda bulundu. Putin, şimdilik görüşme tarihinin belli olmadığını söylese de, ileriye yönelik ikili görüşün planlandığını aktardı. Putin, "Bir sonraki toplantı için zamanı belirlemedik, ancak Asya’daki etkinliklerde ya da Arjantin'deki G20 zirvesinde buluşabiliriz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün tarihi zirveyle Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.