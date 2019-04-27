2020 yılının takviminde yer alacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 ylında talimatıyla özellikle Rusya’da terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kurulan Ulusal Muhafız Federal Servisi’nde (Rosgvardiya ) görev yapan kadın polisler arasında seçmeler yapıldı. Üniformalarıyla fotoğraf çeken kadın polisler yarışmaya katılarak muhafız biriminin internet sitesi üzerinden oylama yapıldı.

3 milyondan fazla Rus’un katıldığı oylamada 57 binden fazla oy alan Rusya’nın Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova en güzel kadın polis seçildi. İvanova bölgesinden Yulia Gladysheva ikinci olurken Seversk bölgesinden Shkolnaya Natalia üçüncü oldu. Yarışmada toplam 12 kadın polis dereceye girerek başarı elde etti.



2020 YILININ TAKVİMİNDE YER ALACAKLAR

Rusya’da yeni kurulan servisin tanıtımı için büyük çaba sarf edilirken Rosgvardiya tarafından yapılan seçmelerde dereceye giren toplam 12 kadın polis servisin 2020 yılı takviminde yer alacak kuruluşlarını temsil edecek. Rosgvardiya tarafından yapılan açıklamada oylamanın çok hassas gerçekleştirildiği, kadın polislerin akraba, arkadaş ve yakınlarının yanıltıcı oylama yapmaması için tüm önlemlerin alındığını ve gerçek sonuçlara göre kazananların ve dereceye girenlerin belirlendiği açıklandı. Kuruluş internet sitesinde yarışmayı kazanan Anna Khramtsova isimli kadın polisin görüntülerini paylaşarak güzelliğinin yanı sıra başarılarından bahsetti. Kuruluştan yapılan açıklamada kuruluşun bu gibi tanıtım araçlarına devam edeceği vurgulandı.