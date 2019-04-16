12 Nisan 2018'de; Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'ndeki evinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği ifade edilen Rabia Naz Vatan'ın ölüm nedeninin "yüksekten düşme" olduğu öne sürülmüş, baba Şaban Vatan ise kızına bir aracın çarptığını ve evinin önüne bıraktığını iddia etmişti.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünün ardındaki 1 yıl geçti ancak sır perdesi hala aralanamadı. Baba Şaban Vatan, kızının ölümünü araştırırken çarpıcı detaylara ulaştı.

Baba Vatan, akıllarda soru işaretleri bırakan detayları Habertürk'ten Arzu Kaya'ya anlattı:

Ölümle ilgili iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı konuyu araştırmak için müfettiş görevlendirmiş, uzman ekipler de olayın yaşandığı yerde keşif yapmış ancak babanın iddiaları doğrulanamamıştı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak soruşturmanın halen devam ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan Hakimler ve Savcılar Kurulu; Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, babası Şaban Vatan'ın "müfettiş incelemesi yapılması" yönündeki talebi doğrultusunda inceleme başlatmıştı.