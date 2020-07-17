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Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde ölen 13 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin iki yılı aşkın süredir devam eden soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Savcılık kararında Rabia Naz'ın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürülme yönünde herhangi bir delil tespit edilemediği belirtildi. Karara isyan eden baba Şaban Vatan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulunarak, "Bunu bize açıklayın" dedi

Rabia Naz
HABERTURK.COM

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

"KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA"

Savcılığının verdiği kararda şu ifadeler yer aldı "Soruşturma dosyası, araştırma sonucunda elde edilen tespitler, tanık beyanları, alınan adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; Rabia Naz VATAN'ın ölümünün yüksekten düşmesi sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle CMK'nın 172/1 maddesi gereğince kovuşturma olanağı bulunmadığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

BABASI KARARA İSYAN ETTİ!

Kararı twitter hesabından duyuran Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, "Bu nasıl bir vicdansızlık. Rabia Naz'ımızın soruşturmasına Savcı Görele'den gitmeden takipsizlik vermiş" ifadelerini kullandı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulunan Vatan, "Bunu bize açıklayın" dedi.

"SORUŞTURMA KAPATILAMAZ"

Diğer yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu karara ilişkin açıklamasında "11 yaşında bir çocuğun intihar ettiğinin söylenmesi bile tek başına şüphedir. Rabia Naz'ın ölümü şüpheli çocuk ölümüdür. Bütün şüpheler giderilmeden soruşturma kapatılamaz" dendi.

NE OLMUŞTU?

Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatan’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ortaya birçok iddia atılmıştı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU 7 AYLIK ÇALIŞMASINI TAMAMLAMIŞTI

Baba Şaban Vatan, kızı Rabia Naz’ın ölümüne çarpan bir aracın sebep olduğunu öne sürmüştü. İddialar üzerine Mecliste 23 Ekim 2019’da çalışmalarına başlayan Rabia Naz’ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırma komisyonu, 7 aylık çalışmanın ardından raporunu tamamladı.

Adli Tıp, emniyet, üniversiteler başta olmak üzere olayı inceleyen tüm kurum ve kuruluşların çalışmaları ile olaya ilişkin fotoğraflar, krokiler ve haritalara yer verilen raporda, iddia edilenin aksine Rabia Naz Vatan’ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği iddiası gerçekçi bulunmadı. Raporda, Rabia Naz’ın kemik kırıkları ve yol durumu dikkate alındığında “trafik kazası” sonucu yaşamını yitirdiği ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca “dakikalarla sınırlı bir zaman sürecinde Rabia Naz’a başka bir yerde bir aracın çarparak bulunduğu yere getirip bırakması ihtimalinin olamayacağı” değerlendirmesi yapıldı. Rabia Naz’ın yaşadığı apartmanın yan cephesinden düşme ihtimaline ilişkin olarak da “vücudunda meydana gelen ve ölümüne neden olan yaralanmaların ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

"TERASTAN İTİLİP İTİLMEDİĞİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR BULGUYA ULAŞILAMADI"

Rabia Naz’ın düşmüş olduğu fındıklık alandan bulunduğu yere Mürsel Küçükal tarafından taşınmış olabileceği ihtimaline de yer verilen raporda, Rabia Naz’ın intihara meyilli bir yapısı olmadığına dikkat çekildi. Ancak raporda Rabia Naz’ın nasıl düştüğü ve terastan itilip itilmediği konusunda herhangi bir tespit ve bulguya ulaşılamadığı vurgulandı.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan kolluk ekiplerinin ve savcılığın olayı tüm yönleriyle inceleme konusunda gerekli özeni göstermediği belirtilen raporda, soruşturma sürecine müdahale edildiği iddialarını destekleyici herhangi bir bulguya rastlanılmadığı da ifade edildi.

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamamıştı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan ile ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüş olsa da, baba Şaban Vatan kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etmişti.

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