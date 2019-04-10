Dün yerel saatle 19.30'da radar irtibatı kesilen ve akıbeti belirsizliğini koruyan Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait F35A tipi savaş uçağının kuzey Japonya'daki Aomori bölgesinde denize düştüğü doğrulandı. Öz Savunma Kuvvetleri yetkilileri, uçağa ait bazı parçaların bulunmasının ardından uçağın denize düştüğü sonucuna vardı. 40'lı yaşlardaki pilotun ise henüz bulunamadığı öğrenildi.

Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nden, "Arama ve kurtarma ekipleri düşen savaş jetinin yerini tespit etti. Enkazı ele geçirdik ancak pilot hala bulunamadı" açıklama yaptığı belirtildi.

Kazanın ardından 2018'in Ocak ayında Misawa Hava Üssü'nde konuşlanmaya başlayan 12 adet F-35A tipi savaş uçağının ulaşım ve savunma gibi kritik görevler hariç tüm uçuşlarının gün boyunca askıya alınacağı açıklandı.

Pilotun aynı modeldeki diğer üç uçakla birlikte eğitim görevi için havalandığını kaydeden Öz Savunma Kuvvetleri yetkilileri, düşen uçağın pilotunun kazadan hemen önce diğer jetlerle temasa geçtiğinin ve görevi iptal ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise, soruşturma komitesinin kazanın tekrarlanmasını önlemek ve nedenini araştırmak için çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Iwaya, "Pilotu kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.