Rahşan affı nedir? sorusu yakın tarihte yapılan ve Rahşan Ecevit'in ismiyle anılan af ile ilgili detayları merak edenler tarafından soruluyor. Peki yürürlüğe girmesinin ardından 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusunu 40 bine kadar düşüren Rahşan affının kapsamı neydi?

RAHŞAN AFFI NEDİR?

Rahşan Ecevit, yakın siyasi geçmişte 'Rahşan Affı' olarak nitelendirilen kararla gündeme gelmişti. Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak nitelendirildi.

9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Af yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düştü.