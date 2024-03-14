YAPILIŞI:

1 litre suyu büyük derin bir tencereye alın. Bu sırada büyük küpler şeklinde patatesi kesin, havuçları ince uzun doğrayın ve sarımsakları ezin. Daha sonra bu malzemeleri, tuzu, zeytinyağını ve kırmızı mercimeği tencereye ekleyin.

Tencere kapağını az açık şekilde kapatarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra çorbanızı orta ateşte pişmeye bırakın. Sebzelerin pişip pişmediğine baktıktan sonra malzemeleri bir robot yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekin. Üzeri için tereyağı yakıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!