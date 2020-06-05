Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaRasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü - Haberler
ABONE OL

Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn’da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye
AA

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn’da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti 5 sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Libya Savunma Bakanlığından güneydeki halka "özgürlük" müjdesi - Haberler
DÜNYALibya'nın güneyine "Özgürlük vakti yakın" açıklaması
Afganistan'da Taliban'dan polislere saldırı: 10 ölü
DÜNYAAfganistan yine kan gölü!
Trump'tan Floyd protestolarına ilişkin ilginç açıklama! - Haberler
DÜNYATrump'tan dikkat çeken açıklamalar
Son dakika haberleri! ABD, İngiltere ve İspanya'nın koronavirüs bilançosu!
DÜNYAABD'de can kaybı 110 bini geçti!
Son dakika! Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'deki bir hastanede yüzlerce cansız beden bulundu!
DÜNYALibya'da bir hastanede 106 cansız beden bulundu
Meksika'da Floyd protestolarına katılan eylemciler polisi ateşe verdi! - Haberler
DÜNYAMeksika'da dehşet: Eylemlerde polis memuru ateşe ...
AFRICOM, Rusya’nın Hafter’e gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştı - Haberler
DÜNYAABD ordusundan Hafter'e giden Rus uçakların yeni ...
İran’dan Trump'a "Bu yanlışı düzeltmek Washington yönetimine bağlı" açıklaması! - Haberler
DÜNYAİran'dan ABD'ye: "Yanlışınızı düzeltmek size bağlı"
Libya'da yeni hedefler: Sirte, Cufra ve petrol sahaları - Haberler
DÜNYALibya'da yeni hedefler: Sirte, Cufra ve petrol ...
Merkel, Serrac ile Libya'daki son durumu görüştü
DÜNYAMerkel, Serrac ile Libya'daki son durumu görüştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X