Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ordusu ek askeri birlik gönderdi
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail'in 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu Refah'a ek askeri birlik gönderme kararı alırken, ABD'li uydu şirketi Maxar'ın paylaştığı görüntülerde, yerinden edilmiş Gazzelilerin bölge içindeki hareketinin boyutunu ortaya koydu
İsrail ordusunun, kara saldırısını genişletme tehdidinde bulunduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine ek birlik gönderdiği duyuruldu.
REFAH'TAN TAHLİYE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies, İsrail ordusunun kara saldırısını genişletme tehdidinde bulunduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sivillerin tahliye edilmesiyle ortaya çıkan görüntüyü paylaştı.
Maxar'ın paylaştığı görüntülerde Gazzelilerin El Mawasi'ye ve Han Yunus'un batısındaki bölgelere taşındığı, çadır ve barınakların genişletildiği, Aksa Han Üniversitesi ve çevresinde yerleştiği görülüyor.
REFAH'A EK ASKERİ BİRLİK GÖNDERME KARARI
The Times of Israel'in haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda konuşlu 162. Tümen'e katılması için gece saatlerinde komando birliği gönderdiği belirtildi.
Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin İsrail'in Refah'taki "kara saldırılarını genişletmeyi" onaylamasının söz konusu olduğu bir dönemde Refah'a ek askeri birlik gönderildiğine dikkat çekildi.
Diğer yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam yaptığı açıklamada Refah'tan yarım milyon sivilin tahliye edildiğini belirtti.
Netanyahu, "Hamas'ın mağlup edilmesinin temel hedef olduğunu, bu gerçekleştikten sonra Gazze'de İsrail'i tehdit eden tek unsurun kalmayacağını" ifade etti.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.