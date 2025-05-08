Orta'da "Reflektör Tak, Görünür Ol" etkinliği düzenlendi
Çankırı'da Orta İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, traktör kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla Elmalı köyünde "Reflektör Tak, Görünür Ol" etkinliği düzenlendi
Çankırı'da Orta İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, traktör kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla "Reflektör Tak, Görünür Ol" etkinliği gerçekleştirildi.
Elmalı köyündeki etkinliğe Kaymakam Erkan Minuz, Şabanözü Jandarma Trafik Timi, İlçe Jandarma Karakolu Komutanı Tegmen Tolga Sıramkaya ve ekibi Elmalık Muhtarı Mustafa Ceyhan ve traktör sahipleri katıldı.
Traktör kazalarının önüne geçilmesi ve görünürlüğün artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çiftçilere reflektör takmanın önemi anlatıldı ve ücretsiz reflektör dağıtımı yapıldı.
Kaymakam Minuz, ilk reflektörü kendisi takarak reflektör kullanımının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.