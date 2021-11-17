Tıval, "Tevrat'ta ve Kral Mişa'nın dikilitaşında bu yoldan bahsediliyor. Bu mozaik yapıya Ürdün'ün en önemli turistik mekanlarını çizdik. Bunların en önemlilerinden biri de Roma İmparatoru Trajan döneminde yeniden inşa edilen antik yoldur. Bu nedenle burada 'Tüm yollar Roma'ya çıkar' gibi bir söz de var" ifadelerini kullandı.