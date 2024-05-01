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        Haberler Gündem Yargı Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kuruldu

        Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kuruldu

        Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van ilerinde 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 04:12 Güncelleme: 01.05.2024 - 04:14
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        29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kuruldu
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        1 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; 6 ilde 44 yeni İdare ve Vergi Mahkemesi kurulacak.

        DHA'nın haberine göre; bu mahkemeler, Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van illerinde 29'u İdare Mahkemesi olarak, 15'i ise Vergi Mahkemesi olarak yargı bünyesinde hizmet verecek.

        ADALET BAKANI TUNÇ KARARI PAYLAŞTI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van illerimizde 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan 44 İdare ve Vergi Mahkemesi, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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