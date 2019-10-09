Resulayn nerede? sorusu bugün başlayan Ceylan Pınar operasyonu ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TSK, Suriye Milli ordusuyla Barış Pınarı harekatını başlattı" şeklinde açıklama yaptı. Barış Pınarı Harekatı saat 16:00 itibariyle başladı. İşte Resulayn ile ilgili detaylar...

RESULAYN NEREDE?

Rasulayn, Türkiye'nin Ceylanpınar ilçesine komşu Suriye şehridir. Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

RASULAYN TARİHİ

Sasaniler şehri tekrar oluşturmadan önce 578 ve 580 yılında iki kez yok olmuştur. Kent, sakinleri tarafından terk edildi ve şehrin parçaları 640 yılında Araplar tarafından düşürüldü. Bizanslılar 942 yılında şehre baskın düzenledi. 14. yüzyıl sonunda Timur tarafından yağmalandı.

Kentte piskoposluk ve birçok manastır vardı. Kent, ayrıca iki cami ve bir Doğu Suriye kilisesi ve çok sayıda okul, hamam, ve bahçeler içeriyordu.

Rasüleyn'da 100'den fazla Kaplıca bulunmaktadır. En ünlü kaplıcası olan Nab'a el-Kebrit, kalsiyum lityum ve hatta radyum gibi her şeyi içeren çok yüksek mineral içerikli bir kaplıcadır.