Suriye'nin Münbiç kentinde Türkiye ile ABD arasında sorun haline gelen ve daha sonra yapılan protokolle çekilmeleri istenen terör örgütü PKK/ YPG'nin son grubunun da ayrıldığı belirtildi.

Münbiç Askeri Meclisi'nden dün gece yapılan açıklamada, Koalisyon ile işbirliği içerisinde eğitim veren terör örgütü YPG'nin son grubunun da dün Münbiç'ten çekildiği duyuruldu. Münbiç'te, ABD askerlerinin gözetiminde bazı yerlerde küçük seyyar köprülerin yapıldığına dair fotoğrafların da sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.

Yazılı açıklamada, "Münbiç Askeri Meclisi olarak; YPG'nin son danışma grubunun da Koalisyon iş birliği ile savaşçılara eğitim verme görevlerini tamamlayarak 15 Temmuz 2018'de Münbiç'ten çekildiğini duyuruyoruz" denildi. Münbiç Askeri Meclisi ve terör örgütü YPG'nin, Uluslararası Koalisyon ile iş birliği ile 15 Ağustos 2016'da kenti DEAŞ'tan aldığı ve güvenliğin sağlandığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:



"16 Kasım 2016'da Münbiç Askeri Meclisi olarak Münbiç'in askeri ve güvenlik sorumluluğunu üstlendik. YPG, resmi bir açıklama ve askeri bir törenle kentten çekildi. Kentin savunması alanında kurumlaşma ve örgütlenme çalışmalarımıza devam ettik. YPG'den askeri bir danışma grubunun Münbiç'te kalmasını ve Uluslararası Koalisyon iş birliği ile meclis savaşçılarına eğitim vermesini talep ettik. İki yılın ardından Meclis artık eğitimleri devam ettirebilecek düzeye geldi. Bu temelde YPG ile yapılan anlaşma sonucu askeri danışma grubunun bir kısmı 3 Haziran'da bugün de görevlerini tamamlayan son grup kentten çekildi."

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, PYD'YPG'nin tamamen çekildiği haberlerinin abartılığı olduğu, sürecin devam ettiği, kontrol noktalarından çekilmelerinden sürdüğü ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan "PYD/YPG´nin Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada PYD/ YPG´nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklaması yapıldı.

Münbiç'te Askeri Meclis sorumlusu Şervan Derviş, sosyal medya hesabından kentte küçük seyyar köprülüren yapıldığına dair fotoğrafları sosyal medya hezasabından paylaşması dikkat çekti. ABD askerlerinin gözetiminde yapılan demir seyyar köprü yapımında askeri üniformalı Münbiç Askeri Meclis üyelerinin çalışması dikkat çekti. 30 metrelik demir köprünün, DEAŞ tarafından daha önce uçurulan eski köprü yerine Tebka ve El Cirniye beldesi arasında yapıldığı ve malzemelerin koalisyon tarafından temin edildiği belirtildi.

Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Münbiç konusunda bir anlaşmaya vardılar. Buna göre terör örgütü YPG Münbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenlik ve istikrarı birlikte tesis edecekler.

Haziran ayında ABD ile Türkiye anlaşma sağlamış, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de mevkidaşı Mike Pompeo Münbiç konusunda mutabakata varılan anlaşmaya dair, YPG'den ağır silahların alınacağı, 6 ay gibi bir sürenin söz konusu olduğu yönünde açıklamada bulunmuştu.