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        Haberler Dünya Reuters: İrlanda, Filistin'i tanıdığını bugün açıklayacak

        Reuters: İrlanda, Filistin'i tanıdığını bugün açıklayacak

        İrlanda, İspanya, Malta ve Slovenya "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını 22 Mart'ta ortak açıklamayla duyurmuştu. Reuters'ın haberine göre İrlanda Başbakanı Simon Harris, sabah düzenleyeceği basın toplantısıyla Dublin'in Filistin'i tanıyacağını açıklayak

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 22.05.2024 - 01:12 Güncelleme: 22.05.2024 - 01:19
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        "İrlanda, Filistin'i bugün tanıyacak"
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        Reuters’ın konu hakkında bilgisi olan bir kaynağa dayandırdığı haberde İrlanda’nın, Filistin’i bugün (22 Mayıs) tanıyacağı iddia edildi.

        Avrupa Birliği üyesi olan İspanya, Malta, Slovenya ve İrlanda, son dönemde yaptıkları açıklamalarla bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün art olduğunu savunmuş ve Filistin devletini tanımayı planladıklarını bildirmişti.

        Reuters, İrlandalı yetkililerin, Başbakan Simon Harris ve Micheal Martin’in çarşamba sabahı basın açıklaması yapacağını bildirdiğini ancak konu hakkında bir ayrıntı paylaşılmadığını yazdı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İrlanda
        #Filistin
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