Reuters: İrlanda, Filistin'i tanıdığını bugün açıklayacak

Reuters’ın konu hakkında bilgisi olan bir kaynağa dayandırdığı haberde İrlanda’nın, Filistin’i bugün (22 Mayıs) tanıyacağı iddia edildi.

Avrupa Birliği üyesi olan İspanya, Malta, Slovenya ve İrlanda, son dönemde yaptıkları açıklamalarla bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün art olduğunu savunmuş ve Filistin devletini tanımayı planladıklarını bildirmişti.

Reuters, İrlandalı yetkililerin, Başbakan Simon Harris ve Micheal Martin’in çarşamba sabahı basın açıklaması yapacağını bildirdiğini ancak konu hakkında bir ayrıntı paylaşılmadığını yazdı.