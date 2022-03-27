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Haberler Dünya Son dakika haberleri: Reuters: Rusya-Ukrayna müzakereleri Türkiye'de olacak - Rusya Ukrayna savaşı son durum
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Reuters: Rusya-Ukrayna müzakereleri Türkiye'de olacak

Rusya ile Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana iki ülke ile de temaslarını sürdüren ve diplomasi trafiğinin merkezi olan Türkiye, şimdi de müzakerelerin adresi olacak. Taraflar, Belarus sınırında üç kez bir araya geldikten sonra görüşmelere video konferans ile devam etmişti. Reuters'ta yer alan habere göre Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya ile 28-30 Mart’ta Türkiye’de görüşüleceğini söyledi

Son dakika haberleri: Reuters: Rusya-Ukrayna müzakereleri Türkiye'de olacak - Rusya Ukrayna savaşı son durum
HABERTURK.COM / Reuters

Reuters'ta yer alan habere göre Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya ile 28-30 Mart’ta Türkiye’de görüşüleceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgalin ardından Rusya ile Ukrayna heyetleri, müzakerelerini üç kez yüz yüze yapabilmişti. Belarus sınırında bir araya gelen taraflar daha sonra video konferans yoluyla görüşmüştü.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia'nın yaptığı açıklamaya göre, Rus ve Ukraynalı heyetler 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşecek.

Peki müzakere masasında hangi başlıklar var? Ukrayna'nın NATO'ya yakınlaşması iki ülke arasındaki krizin önemli maddelerinden biriydi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna'nın güvenliği garanti edildiği takdirde, NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu söylemişti. Zelenskiy, krizin bir diğer önemli maddelerinden Donbas ve Kırım'ın statüsü ile ilgili olarak da "Tartışabiliriz" dedikten sonra referandum yapılabileceğini söylemişti. Rusça'nın Ukrayna'da ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi ile ülkenin silahsızlanması Rusya'nın diğer talepleri.

İSTANBUL DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Başlıca bu konu başlıklarının ele alındığı müzakereler için İstanbul'un adı daha önce de geçmişti. Türkiye'nin bu konudaki adımlarının yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de krizde taraf olan Belarus yerine yerine İstanbul'un yanı sıra Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önermişti.

ANTALYA'DA RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından iki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya’daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.

Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu. Zirveden ateşkes gibi bir sonuç çıkmasa da benzer görüşmelerin olabileceği konusunda taraflar beyanda bulunmuştu.

KRİZDE TARAFSIZ DIŞ POLİTİKA

Türkiye, iki ülke arasındaki krizin başlangıcından bu yana taraflarla görüşebilen ülke konumunda. Çeşitli defalar Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçilemeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü, NATO Zirvesi dönüşündeki açıklamalarında sadece Mart ayında liderlerle 40'ın üzerinde yüz yüze görüşmesi ya da telefon teması olduğunu aktarmıştı.

"ARABULUCULUK İÇİN ÖRNEK"

Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilere uçakta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin bölgesel güvenliğin temini için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu kaydetmişti.

Kendisinin diğer liderlerle yaptığı görüşmelerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da muhataplarıyla birçok kez bir araya geldiğini aktaran Erdoğan, "Hatta Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını Antalya'da bir araya getirdi. Ardından bir Moskova ziyaretini, bir Lviv ziyaretini de gerçekleştirdi. Yine bunun dışında Milli Savunma Bakanı'mın muhataplarıyla yaptığı birçok görüşme oldu. Bunları devam ettiriyorlar. Tabii bütün bunlar garantörlük, bunun dışında arabuluculuk görevini Türkiye'nin yapabileceğinin en güzel örneği oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen forumda "Rusya-Ukrayna konusunda kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek" demişti.

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