Reuters: Ukrayna, Türkiye ile askeri-teknik iş birliğini görüşecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Reuters'ın haberine göre, Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya ile bu hafta İstanbul'da müzakerelerde bulunan Ukrayna heyetinin askeri-teknik işbirliği konusunda Türk yetkililerle görüşeceğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN GARANTÖR OLMASI İSTENMİŞTİ

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, dün İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası, "İstişareler 3 gün içerisinde yapılabilir. Sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenlik teminatını sunabilirler. Artık güvenliğimizin sağlanması için ne gerekiyorsa... Bizim teklifimiz bu şekildedir. Garantör olarak, BM Güvenlik Konseyi ülkeleri, Çin ve Rusya da orada var, onlardan ayrıca bahsedeceğim. ABD, Fransa, Türkiye ki şu anda buradayız, Almanya, Kanada, Polonya ve İsrail. Bu anlaşmanın da ucunu açık bırakmak istiyoruz, katılmak isteyen başka ülkeler de olursa bunu yapabilsinler." açıklamasında bulunmuştu.