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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 10 Haziran 2025: Mehmed: Fetihler Sultanı, Güven Bana, Survivor, Meksika-Türkiye maçı... AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 10 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Kral Kaybederse ve Kanal D'de Arka Sokaklar yapımları tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Müge Anlı'nın sunduğu yarışma programı Güven Bana ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finali yaptı. Now'da Tatlı Vatan filmi yayınlanırken, TV8'de Survivor heyecanı yaşandı. Ardından Meksika-Türkiye maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları ile en çok izlenen hangi yapım oldu? İşte, 10 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 08:02 Güncelleme: 11.06.2025 - 08:02
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        Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 10 Haziran Salı akşamı Güldür Güldür Show, Kral Kaybederse, Arka Sokaklar, Güven Bana, Mehmed: Fetihler Sultanı, Tatlı Vatan, Survivor yapımları ile Meksika-Türkiye maçı yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirvede? İşte, 10 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile AB ve Total sıralama tablosu...

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        10 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        10 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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        10 HAZİRAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        10 HAZİRAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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