Reyting sonuçları 5 Temmuz 2025: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total reyting sıralaması nasıl?
Dünün reyting sonuçları 5 Temmuz Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de PSG-Bayern Münih maçı ve Real Madrid-Borussia Dortmund maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Morbius, Güven Bana ve Ne Olacak Şimdi? filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl? İşte 5 Temmuz 2025 AB ve Total tablosu...
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Temmuz Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. PSG-Bayern Münih maçı, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı futbolseverlerle buluşurken, Morbius, Güven Bana ve Ne Olacak Şimdi? filmleri ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
5 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 5 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11:00’den sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI