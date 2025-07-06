Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Temmuz Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. PSG-Bayern Münih maçı, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı futbolseverlerle buluşurken, Morbius, Güven Bana ve Ne Olacak Şimdi? filmleri ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…