Habertürk'den Arzu Kaya'nın haberine göre, Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Reza Zarrab'ın 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

HALA TUTUKLU MU?



Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmadı. Sanık Reza Zarrab'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını, celse arasında tahliye edildiğine ilişkin haberler çıktığını tutanağa geçiren mahkeme hakimi, Zarrab'ın hala tutuklu olup olmadığının Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Newyork Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.

GELME İHTİMALİNE KARŞI YAKALAMA KARARI

Mahkeme, Türkiye'ye giriş yapabileceği ihtimali karşı savunmasının alınması için Reza Zarrab hakkında yakalama kararı çıkardı.

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