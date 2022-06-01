Bebek Sahili olayında son durum 0:00 / 0:00

İstanbul Boğazı’nın en popüler semtlerinden biri olan Bebek’te, sahilde çekilen görüntüler akıllara durgunluk getirdi.

Sosyal medyada yayılan ancak ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde bir erkek ile bir kadın cinsel ilişkiye giriyor. Gündüz vakti kaydedilen videoda cinsel ilişkiye giren kadın ve erkek ile birlikte yarı çıplak başkaları da görülüyor. Videonun yol kenarında bir arabadan çekildiği anlaşılıyor.

Yine bugün yayılan bir başka videoda sahildeki bankta çırılçıplak yatan bir erkek görülüyor. Bu görüntünün de aynı yer ve zamanda çekildiği tahmin ediliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜK

Bazı sosyal medya hesaplarında söz konusu kişilerin sığınmacı oldukları iddia edildi ancak yakalanan kişilerin Türk vatandaşı olduğu ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, görüntüdeki iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs'ta Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan Ö.K. ve C.M.T'nin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Zanlılar hakkında "hayasızca hareket" suçundan adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan incelemede, Ö.K'nin aralarında "uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan kaydı olduğu, C.M.T'nin ise "hayasızca hareket, kasten yaralama" suçlarından 8 kaydı bulunduğu bildirildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan rapor doğrultusunda C.M.T. adlı kadının kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu aktarıldı.

Bu nedenle erkek şüpheli Ö.K. hakkında "cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından soruşturma yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şüphelinin tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği kaydedildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen şüpheli Ö.K. üzerine atılı suçlardan tutuklandı. Açıklamada, C.M.T. hakkında da "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan soruşturma başlatıldığı, ilgili kanun kapsamında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar talep edildiği vurgulandı.

Kadın şüpheli C.M.T. savcılığın talebi üzerine hastanede gözlem altına alındı.

BANK ÜZERİNDE YATAN ŞİZOFRENİ HASTASI

Öte yandan, Başsavcılıkça, bank üzerinde uygunsuz vaziyette yatarken görüntülenen M.Ç. hakkında da yazılı açıklama yapıldı.

Beşiktaş ilçesi Bebek Sahili'nde 30 Mayıs'ta bank üzerinde tamamen çıplak vaziyette bulunan M.Ç. hakkında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporu doğrultusunda şüphelide şizofreni tipi akıl hastalığının bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, şüphelinin Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulunulduğu ifade edildi.