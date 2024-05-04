Rize'de dereye yuvarlanan gelin arabasındaki 5 kişi yaralandı
Rize'deki düğünün ardından yeni evli çiftlerin bulunduğu araç dereye yuvarlandı. Kazada gelin ve damatla birlikte 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Rize'de gelin arabasının dereye yuvarlanması sonucu aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Müftü Mahallesi'nde Özlem G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
GELİN VE DAMAT HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, "gelin arabası" olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü ile gelin Kader K, damat Ayet K, S.D. ve E.S. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.