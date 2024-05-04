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        Haberler Gündem Rize'de dereye yuvarlanan gelin arabasındaki 5 kişi yaralandı

        Rize'de dereye yuvarlanan gelin arabasındaki 5 kişi yaralandı

        Rize'deki düğünün ardından yeni evli çiftlerin bulunduğu araç dereye yuvarlandı. Kazada gelin ve damatla birlikte 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 23:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 23:16
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        Gelin arabası dereye uçtu
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        Rize'de gelin arabasının dereye yuvarlanması sonucu aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Müftü Mahallesi'nde Özlem G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

        GELİN VE DAMAT HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada, "gelin arabası" olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü ile gelin Kader K, damat Ayet K, S.D. ve E.S. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

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        #rize
        #habeler
        #gelin arabası
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