"YOLDAN GEÇERKEN DİKKATİMİ ÇEKTİ"



Ofisi yoldan geçerken görüp ziyaret eden Emre Delihasan da "Yoldan geçerken gördüm; dikkatimi çekti. Büyük kayaların üzerinde duran ev görüntüsü, dışarıdan çok dikkat çekiyor. Dışının güzelliği kadar içi de bir o kadar güzel olmuş" diye konuştu.