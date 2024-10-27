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        Haberler Gündem Rize'de sağanak sonrası heyelan riski; mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı, 16 konut tahliye edildi

        Rize'de sağanak sonrası heyelan riski; mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı, 16 konut tahliye edildi

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili sağanak sonrası heyelan riski taşıyan evde mahsur kalan 1'i yaşlı hasta 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye alındı. Kent genelinde sağanak ve heyelan riskine karşı 16 konut da tedbir amaçlı tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 00:42 Güncelleme: 27.10.2024 - 00:42
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        Rize'de heyelan riski
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        Kentte aralıklarla süren etkili sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

        Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünde heyelan riski nedeniyle evinde mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye tahliye edildi. Aile fertlerinden yaşlı hasta da ekipler tarafından sedye ile taşındı.

        Son 24 saat içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 100 milimetre üzerinde yağmur yağdığı tespit edilen kent genelinde sağanak ve heyelan riskine karşı 16 konut da tedbir amaçlı boşaltıldı.

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        VALİLİKTEN UYARI

        Rize Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamayla, şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskını ve toprak kayma riskinin arttığını bildirerek, uyarılarda bulundu. Açıklamada, "İlimiz genelinde can kaybı yaşanmamış olup riskli olarak değerlendirilen 16 konut tahliye edilmiştir. Meydana gelen tüm afetlerle ilgili hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Eğimli ve yumuşak zeminli bölgelerde toprak kayması riski artmıştır. Bu tür bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın güvenli alanlara geçmeleri önemlidir. Toprak kayması ve yüksek kesimlerde çığ riski bulunan güzergahlarda ulaşım kısıtlamaları olabilir. Alternatif yolları kullanmanız ve yetkililerin duyurularını takip etmeniz gerekmektedir. Herhangi bir acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kullanabilirsiniz. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılacak duyuruları düzenli olarak takip ediniz. Yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi riskine karşı da tedbirli olunması ve yetkililerin uyarılarına uyulması önemlidir" ifadelerine yer verildi

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        #rize heyelan
        #Ardeşen
        #haberler
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