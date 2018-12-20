Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 11 Aralık'ta gerçekleşen silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal ise yaralanmıştı. Saldırının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Enis Yıldırım'ın haberine göre olayla ilgili iki müfettiş görevlendirilirken, adli soruşturma için özel ekip oluşturuldu. Trabzon ve Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerden oluşturulan özel ekip, cinayetin altındaki sırrı çözmeye çalışıyor.

4 POLİS AÇIKTA

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in Rize'ye gelmesinin ardından soruşturmayı yürüten iki müfettiş, özel kalemde görevli polislerin ifadesini aldı. İlk değerlendirme sonrası 4 polisi açığa alındı. Polislerin, saldırgan polis memurunun makama silahla girmesini engelleyemediği ve ihmali olduğu şüphesiyle açığa alındığı ileri sürüldü. Saldırgan polisin, memurlarından birini iterek makama girdiği belirtildi.

Oluşturulan özel ekibin, saldırgan polisin yakınlarının ifadelerine başvurduğu belirtildi. Altuğ Verdi'yi şehit eden polisin geçmişine yönelik araştırmanın da yapıldığı ve herhangi bir örgütle irtibatının olup olmadığının İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından incelendiği öğrenildi.

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