AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldığı belirtildi.

İlçenin Yeniyol köyü geneli, Şenyurt köyünde 2 ve Köprüköy köyünde 2 haneden oluşan ilgili binalarda karantina uygulamasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların alınan tedbirlere uyması istendi.

ADIYAMAN'DA 31 EV KARANTİNAYA ALINDI

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 31 evde karantina uygulanmaya başladı.