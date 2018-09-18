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Sargın, İznik'in her tarafından tarih fışkırdığını belirterek, "İstanbul Kapı'da yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan yol kalıntıları beni çok heyecanlandırdı. 1 dakika içinde 2 bin yılı gezeceksiniz. Orası tam olarak hizmete girdiğinde Roma dönemine ait araçlarla turistler gezinti yapacak, Constantine'nin yürüdüğü yolda yürüyecek" ifadelerini kullandı.