Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait üst üste yapılmış yollar ortaya çıkarıldı
1
1|14
İznik'teki tarihi surların İstanbul Kapı bölümünde geçen yıl başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.
2
2|14
AA'nın haberine göre Müze Müdürlüğü başkanlığında süren kazı çalışmalarında geçen yıl, normal yoldan 74 santimetre aşağıya inildiğinde Osmanlı dönemine ait taş döşemeli yol bulundu.
3
3|14
Bu yıl devam eden çalışmalarda ise Osmanlı dönemine ait yoldan 43 santimetre aşağıda Bizans, bundan 50 santimetre derinde de Roma dönemine ait mermer bloklardan oluşan yola ulaşıldı.
4
4|14
"RESTORASYON DEVAM EDİYOR"
İznik Müze Müdür Vekili Hasan Yaşar, yaptığı açıklamada, İstanbul Kapı'nın İznik'in dört ana kapısından biri olduğunu söyledi.
5
5|14
İstanbul Kapı'da yapılan çalışmalarının iki aşamadan oluştuğunu belirten Yaşar, "Restorasyon projesi kapsamında derzler temizlendikten sonra onarım yapılıyor. Sur kapıları üzerinde bozulan noktalar temizlenerek tekrardan yenileniyor. Surların eski ve yeni halini gelen ziyaretçilere gösterecek bir teknikle restorasyon devam ediyor. Esas amaç surları ayakta tutabilmek" dedi.
6
6|14
Yaşar, Müze Müdürlüğü başkanlığında İstanbul Kapı içinde dört alanda geçen yıldan beri araştırma kazısı yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
7
7|14
"Bu araştırma kazılarında geçen yıl Osmanlı dönemine ait yol döşemeleri bulundu. Bu yol tamamen ortaya çıkarıldı. Alt kotlara inildiğinde ise Bizans dönemine ait mermer bloklardan oluşmuş yol döşemesi bulundu. Bunun da bir alt seviyesinde ise Roma dönemine ait mermer bloklardan oluşan yol döşemesini gün yüzüne çıkardık."
8
8|14
Üzerindeki medeniyet değişmiş ama yol değişmemiş. Özellikle ana sur duvarına bitişik olan kapı önünde yaptığımız çalışmalarda Bizans ve Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıkarıldı. İç avluda yaptığımız çalışmalarda ise bir şapel kalıntısına ait olabileceğini düşündüğümüz yapı ortaya çıkardık."
9
9|14
"KAZILARI ARALIK SONUNA KADAR TAMAMLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
İç avludaki kısımda bir mezarlığa da rastlandığını aktaran Yaşar, kazıları aralık ayı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.
10
10|14
Yaşar, "Restorasyon çalışması ise kazılar bitse dahi devam edecek. Restorasyonun bitmesinin ardından kısa sürede ziyarete açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
11
11|14
"1 DAKİKA İÇİNDE 2 BİN YILI GEZECEKSİNİZ"
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da İznik'in tarih boyunca medeniyetlere başkentlik yaptığını söyledi.
12
12|14
Sargın, İznik'in her tarafından tarih fışkırdığını belirterek, "İstanbul Kapı'da yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan yol kalıntıları beni çok heyecanlandırdı. 1 dakika içinde 2 bin yılı gezeceksiniz. Orası tam olarak hizmete girdiğinde Roma dönemine ait araçlarla turistler gezinti yapacak, Constantine'nin yürüdüğü yolda yürüyecek" ifadelerini kullandı.
13
13|14
İstanbul Kapı'nın gelecek yaz ziyarete açılmasını öngördüklerini kaydeden Sargın, bunun bölgeye gelen turist sayısını artıracağını sözlerine ekledi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.