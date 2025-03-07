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        Haberler Dünya Avrupa Romanya'da 6 kişiye 'Rusya ile işbirliği' gözaltısı | Dış Haberler

        Romanya'da 6 kişiye 'Rusya ile işbirliği' gözaltısı

        Romanya'da Rusya ile işbirliği yaptıkları ve hükümete karşı darbe planladıkları iddiasıyla 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 02:48 Güncelleme: 07.03.2025 - 02:48
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        Romanya'da 6 kişiye 'Rusya ile işbirliği' gözaltısı
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        Romanya Organize Suçları ve Terörü Araştırma Şube Müdürlüğü (DIICOT) ve Romanya İstihbarat Teşkilatının (SRI) yaptığı ortak açıklamada, 2023'te Rusya bağlantılı suç örgütü kurdukları ve Romanya hükümetine karşı darbe planladıkları gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

        Söz konusu örgütün Romanya'nın bağımsızlık ve egemenliğini zayıflatmak amacıyla kurulduğuna işaret edilen açıklamada, "Şüpheliler Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği bünyesinde görev yapan kişilerden aktif olarak destek de talep etti." ifadelerine yer verildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, şüphelilerden ikisinin ocak ayında Moskova'ya gittiğinin tespit edildiği, suç örgütünün 2004'te NATO'ya üye olan Romanya'nın birlikten çıkmasının hedeflerinden birisi olduğu kaydedildi.

        Bu arada ulusal medya, gözaltıların, Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinde görev yapan askeri ataşe ve yardımcısının diplomatik kurallara aykırı davrandıkları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edilmesi kararının hemen ardından yapıldığına dikkati çekti.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #Romanya
        #rusya
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